فريق طبي بـ"مركزي جازان" ينقذ شابًّا تعرض لإصابة مصنعية أدت لانفصال أعضاء الرقبة

وفي التفاصيل أوضح تجمع جازان الصحي أن المصاب تَعرض لحادث مصنعي في منطقة الرأس والرقبة، أدى إلى تهتك بالغ في أنسجة وأعضاء الرقبة، وانفصال تام بين الحنجرة والقصبة الهوائية، وانفصال شبه تام بين البلعوم والمريء، وانقطاع أعصاب الأحبال الصوتية، وانفصال في فقرات عنقية متعددة، وكسور في غضاريف الحنجرة، بالإضافة إلى نزيف في الرقبة، وكسور أخرى متفرقة في الجسم، وحالة عدم استقرار لمجرى التنفس.