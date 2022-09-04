"الحماد": ⁧‫إتاحة التسجيل العيني للعقار‬⁩ مجانًا خلال الفترة المقبلة

وأضاف بأن أي شخص يرغب في امتلاك عقار ما خلال الفترة المقبلة سيتمكن من الحصول على تاريخ العقار وكافة المعلومات حوله من خلال ⁧‫السجل العقاري‬⁩ والملكية المطلقة غير القابلة للطعن في العقار مؤكداً في هذا الصدد بأنه لن يكون هناك أي تداخلات او أي إشكاليات في أساس التملك بمجرد خضوع العقار إلى نظام التسجيل العيني للعقار.