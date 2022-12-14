"سابك" تفتتح مصنع الكيماويات الصناعية لتصنيع المنتجات الكيميائية المتخصصة

افتتحت وحدة أعمال الكيماويات ووحدة المحتوى المحلي في (سابك)، ممثلة في مبادرة "نساند™"، مصنع الكيماويات الصناعية السعودية (أحد خريجي مبادرة "نساند™") بمدينة جدة، بحضور نائب رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك) المهندس عبدالله العريفي، ومدير وحدة أعمال الكيماويات المتخصصة في (سابك) المهندس عبدالله العنزي، ومدير عام مصنع الكيماويات الصناعية السعودية الدكتور عبدالعزيز الوهيد.