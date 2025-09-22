"دهانات الجزيرة" و"أساس مكين" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية دعماً لمستقبل التطوير العقاري

أعلنت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أساس مكين" للتطوير العقاري، إحدى الشركات البارزة في مجال التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، بهدف توحيد الجهود لتقديم قيمة مضافة للمشاريع العقارية التي تطورها شركة "أساس مكين"، من خلال تزويدها بأحدث تقنيات الدهانات عالية الكفاءة والمتوافقة مع معايير الجودة والاستدامة، والتي تقدمها "دهانات الجزيرة".
تم توقيع الاتفاقية بحضور عدد من كبار التنفيذيين في الشركتين، الذين أكدوا حرصهم على بناء شراكة طويلة الأمد تحقق تطلعات كلا الطرفين وتخدم القطاعين العقاري والإنشائي في المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ وائل محمد عبد الله الرميح، عضو مجلس الإدارة في شركة "دهانات الجزيرة" قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع شركة أساس مكين، التي تعكس ثقة القطاع العقاري بمنتجاتنا وحلولنا المتقدمة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى دعم مشاريع نوعية تواكب رؤية المملكة 2030". من جهته صرّح الدكتور فيصل العزازي، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة "أساس مكين" بقوله: "نحرص في أساس مكين على العمل مع شركاء ذوي خبرة وجودة عالية، ودهانات الجزيرة هي شريك موثوق يعزز جودة مشاريعنا ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الرضى لعملائنا".
تُجسّد هذه الشراكة التزام "دهانات الجزيرة" بتقديم حلول متكاملة تدعم تطوير القطاع العقاري، من خلال تعزيز التكامل الاستراتيجي وتقديم حلول مبتكرة مع الارتكاز على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميّز في جميع مراحل التنفيذ، للارتقاء بتطلعات العملاء، وتعزيز تنافسية السوق عبر التعاون والابتكار المستمر.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، وفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 1000 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.