"دهانات الجزيرة" و"أساس مكين" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية دعماً لمستقبل التطوير العقاري

تم توقيع الاتفاقية بحضور عدد من كبار التنفيذيين في الشركتين، الذين أكدوا حرصهم على بناء شراكة طويلة الأمد تحقق تطلعات كلا الطرفين وتخدم القطاعين العقاري والإنشائي في المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ وائل محمد عبد الله الرميح، عضو مجلس الإدارة في شركة "دهانات الجزيرة" قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع شركة أساس مكين، التي تعكس ثقة القطاع العقاري بمنتجاتنا وحلولنا المتقدمة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى دعم مشاريع نوعية تواكب رؤية المملكة 2030". من جهته صرّح الدكتور فيصل العزازي، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة "أساس مكين" بقوله: "نحرص في أساس مكين على العمل مع شركاء ذوي خبرة وجودة عالية، ودهانات الجزيرة هي شريك موثوق يعزز جودة مشاريعنا ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الرضى لعملائنا".