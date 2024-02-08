السبت القادم.. مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق "ملتقى أندية القراءة الأول"

وقال المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر: "إن هذا الملتقى يأتي من أجل التحفيز على القراءة، ونعيش اليوم عصر معرفة في الدرجة الأولى، والمعرفة لا تشمل مجالًا واحدًا من مجالات الثقافة أو الأدب أو اللغة أو العلوم أو الاقتصاد، بل هي منظومة شاملة في عالم تنتشر فيه التقنية وأدوات التكنولوجيا المتنوعة، وهو ما يحفزنا على إيلاء القراءة القدر الأكبر من الاهتمام، خاصةً أن للمكتبة باعًا طويلًا في هذا المجال، بحكم ما تقدمه من إسهامات في مختلف المعارف عبر فروعها داخل المملكة وخارجها.