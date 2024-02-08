السبت القادم.. مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق "ملتقى أندية القراءة الأول"

ينطلق، السبت القادم، "ملتقى أندية القراءة الأول" الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة؛ بهدف جمع ممثلي أندية القراءة من جميع مناطق المملكة من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتكوين العلاقات المثمرة في تعزيز الثقافة في المجتمع، وذلك بالعاصمة الرياض في قاعات الاطلاع بطريق خريص.
وقال المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر: "إن هذا الملتقى يأتي من أجل التحفيز على القراءة، ونعيش اليوم عصر معرفة في الدرجة الأولى، والمعرفة لا تشمل مجالًا واحدًا من مجالات الثقافة أو الأدب أو اللغة أو العلوم أو الاقتصاد، بل هي منظومة شاملة في عالم تنتشر فيه التقنية وأدوات التكنولوجيا المتنوعة، وهو ما يحفزنا على إيلاء القراءة القدر الأكبر من الاهتمام، خاصةً أن للمكتبة باعًا طويلًا في هذا المجال، بحكم ما تقدمه من إسهامات في مختلف المعارف عبر فروعها داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن لأندية القراءة دورًا كبيرًا وفاعلًا في التشجيع على القراءة وتعزيز مكانتها في المجتمع، من خلال عقد جلسات النقاش حول الكتب، وتقديم ورش العمل، وإقامة اللقاءات المتنوعة والمتخصصة؛ ما يؤكد تأثيرها الممتد منذ سنوات.
ويتضمن الملتقى عدة فعاليات، تشمل ورشة بعنوان "أندية القراءة السعودية.. الواقع والفرص"، ومشاركة معالي المشرف العام على المكتبة في افتتاح اللقاء بكلمة بعنوان "في البدء كانت القراءة"، يعقب ذلك الندوة الأولى بعنوان "تجارب أندية القراءة" بمشاركة ممثلين عن أندية القراءة.
أما الندوة الثانية فستتناول "تسويق القراءة"، ويختتم الملتقى بكلمتين لكل من مدير مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، ومدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور فهد العليان.
يأتي هذا الملتقى استكماًلا للدور الريادي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في التشجيع على القراءة من خلال المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب الهادف إلى نشر الوعي بأهمية القراءة، والتعريف بفوائدها على جميع المستويات وتنمية الاتجاه نحو القراءة، وتحصيل المعرفة باعتبار ذلك المدخل الوحيد والأساسي للمستقبل.