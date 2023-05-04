"البيئة" تحافظ على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.. بنسبة تكاثر تجاوزت 100%

وتأتي هذه المنجزات في قطاع البيئة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن أكثر من 6 ركائز استراتيجية و64 مبادرةً، تمثلت في إطلاق عدد من مبادرات التشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي حققت جميعها تقدمًا ملموسًا في مجالات الاستدامة المالية لقطاع البيئة، إلى جانب تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، بالإضافة إلى إصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، وحماية الحياة الفطرية وتنميتها، ورصد أحوال الطقس والمناخ، وتحفيز الاستثمار في تدوير النفايات، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات.