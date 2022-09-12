جلسات نقاشية متنوعة في ثاني أيام مؤتمر "مستقبل التحلية" بالرياض

وخلال الجلسة الثانية، نوقش العديد من الحلول في المجال، وكيفية بناء بنية تحتية للابتكار، وتحقيق الاستفادة منها، حيث قال أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة: الأمر يتمثل في إيجاد مركزًا ماليًا في التقنية، حيث نمتلك مجالات تقنية عديدة تمكننا من العمل عليها بصورة فعالة.