جلسات نقاشية متنوعة في ثاني أيام مؤتمر "مستقبل التحلية" بالرياض

شهد مؤتمر "مستقبل التحلية" اليوم، في ثاني أيامه بمدينة الرياض، تنظيم عدد من الجلسات المتنوعة، بمشاركة عددٍ من الحضور وممثلي الجهات، كالبنك الدولي وشركة أكوا باور، والشركة السعودية لشراكات المياه، وغيرهم.
وبدأ اليوم الثاني من المؤتمر، بالجلسة الأولى التي حملت عنوان "تقنية تحلية المياه"، حيث تناولت أهمية تخفيض تكلفة تحلية المياه، مع ضرورة مواجهة قضايا المجال، مع تسخير ألمع العقول والخبرات لإيجاد أمثل الحلول في سبيل تحقيق ذلك.
وأثناء الجلسة، تناول المدير العالمي للمياه في البنك الدولي ساروج كومار جها، مشاركات البنك في المجال، وأهمية مشاركة الدول به، وأوضح أن تحلية المياه أصبحت جزءًا من محفظة الدول في البنك.
عَقِب ذلك، نوه الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السيد بادي بادماناثان، بجهود المملكة التي حققت قفزة نوعية في المجال، ومواجهتها للقيود التي فرضتها المياه على الدول.
وفيما يتعلق بالطاقة في هذا المجال، تحدث بادماناثان عن وجوب العمل على تقليل التكاليف في الطاقة، مع أهمية إعطاء القطاع الخاص المساحة والمرونة في الإبداع والتطور.
وفي هذا الصدد، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي حول التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في المجال، واستشهد بالاستراتيجية الوطنية للمياه، وإسهامها في ترسيخ المرونة للقطاع الخاص، واستطرد بالدور البارز أثناء جائحة كوفيد-19، في احتواء المتطورين من خلال منحهم ضمانات أسهمت في اكتسابهم.
وخلال الجلسة الثانية، نوقش العديد من الحلول في المجال، وكيفية بناء بنية تحتية للابتكار، وتحقيق الاستفادة منها، حيث قال أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة: الأمر يتمثل في إيجاد مركزًا ماليًا في التقنية، حيث نمتلك مجالات تقنية عديدة تمكننا من العمل عليها بصورة فعالة.
وتحدث نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للابتكار الدكتور كيفن كولين، عن أن الجامعات والمراكز منافسة في مركز الابتكار في المدينة.
وأضاف: يجب على الباحثين التعمق في الفرص والتحديات، خصوصًا في ظل أن المصالح واضحة.
كما لفت الشريك الإداري في بيور تريا فينترشز، نيكوالس بانيكيت، إلى أن هناك حلقات مفقودة في التسويق والابتكار والاستثمار في هذا المجال.
وقال: يجب أن يكون هناك اشتراطات تنظيمية، ومراكز محفزة في هذه البيئة.
وبعد الاستراحة، بدأت حلقة نقاش دائرة مستديرة، تم خلالها طرح العديد من الأفكار والموضوعات المهمة في الابتكار وتطوير تقنية المياه، ليتبعها مقطع فيديو بعنوان "المستقبل".