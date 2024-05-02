مدير "بيئة مكة" يتفقد سد وادي فاطمة بالجموم ويقف على جاهزيته وصافرات الإنذار

وبيّن "الخليف" أنه تم التأكد من الحالة الإنشائية، فضلًا عن تفقّد البوابات، وأنها تعمل بصورة جيدة، كما تم التعرف على جاهزية صافرات الإنذار وحجم منسوب المياه بحوض السد؛ جراء السيل الماضي، حيث توقف السيل بعد أن تجاوز الخط السريع الرابط بين جدة ومكة المكرمة جنوبًا وبالتحديد شرق حي الخمرة، وكانت حركة السيل من عند سد وادي فاطمة إلى أن توقف داخل مجراه الطبيعي.