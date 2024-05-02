مدير "بيئة مكة" يتفقد سد وادي فاطمة بالجموم ويقف على جاهزيته وصافرات الإنذار

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف والوفد المرافق له، اليوم، سد وادي فاطمة بمحافظة الجموم، واطّلع على الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن المهام وأعمال الشركة المشغلة لصيانة السد للاستعداد والجاهزية التامة للحالة المطرية المتوقعة، والوقوف ميدانيًا على إجراءات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجموم.
وبيّن "الخليف" أنه تم التأكد من الحالة الإنشائية، فضلًا عن تفقّد البوابات، وأنها تعمل بصورة جيدة، كما تم التعرف على جاهزية صافرات الإنذار وحجم منسوب المياه بحوض السد؛ جراء السيل الماضي، حيث توقف السيل بعد أن تجاوز الخط السريع الرابط بين جدة ومكة المكرمة جنوبًا وبالتحديد شرق حي الخمرة، وكانت حركة السيل من عند سد وادي فاطمة إلى أن توقف داخل مجراه الطبيعي.
وقال "الخليف": سيتم إعادة فتح بوابات سد وادي فاطمة بشكل تدريجي؛ لتخفيض منسوب المياه في السد.