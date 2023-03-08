"الفالح": المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي

عُقد في برلين أمس، منتدى الاستثمار السعودي- الألماني، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أودو فيليب، والمسؤولين من البلدين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات بالقطاع الخاص في البلدين، في إطار زيارة وزير الاستثمار لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأوضح "الفالح"، في كلمته خلال المنتدى، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ مشيرًا إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين التي من الممكن أن تعمل على تنمية العلاقات الثنائية ومنها المجالات التجارية والاستثمارية؛ حيث تُعد كل من المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أكبر الاقتصادات عالميًّا، كما يلعب كل من البلدين دورًا مهمًّا ومؤثرًا في المنطقة والعالم.
وأكد أن المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي؛ حيث تعد المملكة أكبر منتج للطاقة وأكثرها تقدمًا في العالم، بينما تقود ألمانيا في العديد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ حيث تعمل المملكة أيضًا على زيادة تواجدها وقدرتها التنافسية.
وبيّن "الفالح" أن المستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، يتطلب توازنًا جيدًا بين الموارد التقليدية والمتجددة، التي يمكن أن تكون مجالًا للتعاون بين المملكة وألمانيا.
وأفاد وزير الاستثمار بأن المملكة تمتلك مزايا تنافسية للمستثمرين والشركات العالمية ومنها الشركات الألمانية؛ مبينًا أن المملكة أطلقت مؤخرًا مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، ودشنت عددًا من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تتعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وتضمنت أعمال المنتدى عروضًا حول المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، و"استثمر في السعودية"، وعرضًا للمركز الوطني للتخصيص، كما عُقد عدد من الجلسات تناولت مستقبل الطاقة النظيفة وآفاق تطوير الصناعات التحويلية والسيارات والابتكار في الرعاية الصحية.
وشهد المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم في مجالات الصناعات الكيميائية والاستشارات الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الاستثمارات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ مما يعكس الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.. وتخلل المنتدى اجتماعاتٌ ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
جدير بالذكر أن إقامة المنتدى تأتي في إطار الزيارة الرسمية لوزير الاستثمار والوفد المرافق له التي تمتد لمدة ثلاث أيام؛ بهدف توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات.