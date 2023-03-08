"الفالح": المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي

وأوضح "الفالح"، في كلمته خلال المنتدى، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ مشيرًا إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين التي من الممكن أن تعمل على تنمية العلاقات الثنائية ومنها المجالات التجارية والاستثمارية؛ حيث تُعد كل من المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أكبر الاقتصادات عالميًّا، كما يلعب كل من البلدين دورًا مهمًّا ومؤثرًا في المنطقة والعالم.