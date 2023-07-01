عروضٌ جاذبة وأسعارٌ مناسبة.. إقبالٌ كبيرٌ في جازان على هذه الهدايا بمناسبة العيد

وأكّد عددٌ من أصحاب محال بيع الورد والعطور بالمنطقة، وفق "واس"، أن الكثافة الشرائية للهدايا عادة ما تكون أكثر كثافة في أيام العيد، حيث شهدت محالهم خلال هذه الفترة نشاطاً كبيراً وحركة شرائية مزدهرة، ترجع لحرص المتسوّقين على تقديم الهدايا للأقارب والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أو لاستقبال الحجاج؛ لما تمثله باقات الورد والعطور من ارتباط بالمشاعر الإنسانية والذكريات السعيدة.