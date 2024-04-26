بدءًا من العام المقبل.. جامعة حائل تشترط "اختبار التحصيلي" للقبول بالمسار الشرعي

وأتاحت لطلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 80% المنافسة على البرامج الأكاديمية الصحية، والبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية. كما أتاحت أيضًا لطلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 70% المنافسة على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية، وطلاب "الإنساني" ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 70% التقدم على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكليات الإنسانية.