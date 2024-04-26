بدءًا من العام المقبل.. جامعة حائل تشترط "اختبار التحصيلي" للقبول بالمسار الشرعي

اشترطت جامعة حائل الحصول على درجة اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية للمسار الشرعي وإدارة الأعمال في المرحلة الثانوية؛ للقبول السنوي للعام الجامعي 1446هــ "طلبة دفعة 2024".
وأوضح حساب عمادة القبول والتسجيل بالجامعة على منصة "X" أنه سيتم احتساب النسبة الموزونة بناء على معدل الثانوية العامة، ودرجة القدرات العامة، ودرجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية.
وحثت الجامعة الطلبة الذين لديهم الرغبة في الالتحاق بالجامعة على ضرورة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي حسب المسار الدراسي في المرحلة الثانوية؛ إذ إن هيئة تقويم التعليم والتدريب (المركز الوطني للقياس) أتاحت التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للمسار الشرعي ومسار إدارة الأعمال.
وكانت جامعة حائل قد خصصت في قبولها العام الماضي "طلبة دفعة ٢٠٢٣" النسبة الموزونة التي تمثل "40% من الثانوية العامة، و30% لاختبارات القدرات، و30% للاختبار التحصيلي" لطلبة العلمي. فيما تحتسب النسبة الموزونة لطلاب الشرعي على أساس 50% للثانوية العامة، و50% لاختبار القدرات.
وأتاحت لطلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 80% المنافسة على البرامج الأكاديمية الصحية، والبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية. كما أتاحت أيضًا لطلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 70% المنافسة على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية، وطلاب "الإنساني" ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 70% التقدم على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكليات الإنسانية.
وسمحت لخريجي الثانوية العامة من طلاب جميع المسارات ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 60% بالتقدم على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكلية التطبيقية.