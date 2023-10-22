أمطار جازان الأعلى في المملكة بـ22.7 مم.. و"مشهور": لا علاقة لها بـ"مدارية بحر العرب"

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا تزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.