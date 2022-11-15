190 في تخصصات نوعية.. ملحقية أستراليا تحتفي بالخريجين في ملبورن

وشهد الحفل كلمة الخريجين، التي ألقاها الخريج زكي العوفي، كما ألقت الخريجة عبير الفيفي كلمة الخريجات، قدَّما فيهما الشكر على الدعم الكبير الذي تلقوه طيلة فترة الابتعاث من الملحقية الثقافية، كما أشادا بدور السفارة ودعمها للجميع أثناء جائحة كورونا في الأعوام الماضية.