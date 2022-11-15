190 في تخصصات نوعية.. ملحقية أستراليا تحتفي بالخريجين في ملبورن

إبراهيم الحازمي : نيابة عن القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية بأستراليا، شهد مدير الشؤون التعليمية والثقافية عبدالرحمن الزامل حفل تخرُّج الطلبة السعوديين المبتعثين بولاية فيكتوريا الأسترالية لعام 2022، الذي نظمه نادي الطلبة السعوديون في ملبورن بالتعاون مع جامعة لاتروب.
ورفع "الزامل" في كلمته خلال الحفل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على توفير كل سبل الدعم لبرامج الابتعاث والمبتعثين، مثمنًا دور وزارة التعليم العالي في دعمها، وتسخير كوادرها بالملحقية لخدمة الطلبة.
وأضاف: نزف اليوم ١٩٠ خريجًا وخريجة في تخصصات نوعية، سيكونون ضمن الداعمين لرؤية المملكة العربية السعودية.
مؤكدًا أن التخصصات النوعية ستسهم في رفع جودة الحياة بالسعودية، إضافة إلى كسب المؤسسات الحكومية والأهلية كوادر شابة ومؤهلة علميًّا وأكاديميًّا.
فيما أعربت رئيسة نادي الطلبة السعوديين بملبورن، الأستاذة رنا العتيق، في كلمتها عن شكرها للملحقية الثقافية السعودية لتشريفها الحفل، مثمنة ما تقوم به الملحقية من جهود في خدمة الطلبة المبتعثين، ومقدمة تهنئتها باسم النادي لجميع الخريجين والخريجات. كما أثنت على تعاون جميع الطلبة وتطوعهم في إنجاح برامج وأنشطة النادي.
ونوهت ممثلة جامعة لاتروب، السيدة روث ديقلاس، في كلمتها التي ألقتها بتميُّز الطلبة السعوديين طيلة دراستهم الجامعية، وأشادت بجهودهم كذلك في الأنشطة الجامعية كافة، كما ثمَّنت دور الملحقية الثقافية في تسهيل كل ما من شأنه خدمة الطلبة السعوديين داخل أروقة الجامعة.
وشهد الحفل كلمة الخريجين، التي ألقاها الخريج زكي العوفي، كما ألقت الخريجة عبير الفيفي كلمة الخريجات، قدَّما فيهما الشكر على الدعم الكبير الذي تلقوه طيلة فترة الابتعاث من الملحقية الثقافية، كما أشادا بدور السفارة ودعمها للجميع أثناء جائحة كورونا في الأعوام الماضية.
توالت فقرات الحفل، وتم استعراض فيديو، يحكي منجزات الطلبة، وكذلك فيديو يستعرض أعمال النادي السعودي.
واختُتم الحفل الذي قدمه الخريج تركي الشهري بقصيدة شعرية، ألقاها عبدالعزيز الشراري، ووصلة غنائية، قدمها مجموعة من الطلبة.
وفي نهاية الحفل قدم نائب رئيس النادي سليمان المرداسي شكره لرعاة النادي وللحضور.
واختُتم الحفل بتكريم الأستاذ عبدالرحمن الزامل، نيابة عن القائم بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا د. عبدالباري التمني، الطلبة الخريجين والخريجات وأعضاء ومتطوعي النادي.