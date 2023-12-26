جامعة شقراء تُحقِّق تقدُّمًا في مؤشر التحول الرقمي بنسبة تجاوزت 12% عن العام الماضي

واصلت جامعة شقراء تقدُّمها في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي لعام ٢٠٢٣م؛ إذ حصلت على نسبة تغير عن العام الماضي، تجاوزت ١٢.٢%، في التصنيف الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية.
وفي التفاصيل، أحرزت جامعة شقراء تقدُّمًا بنسبة ١٢.٢% عن العام الماضي على مؤشر قياس التحول الرقمي لنضج والتزام الجهات الحكومية بمعايير التحول الرقمي، وتطوير وتسريع وتيرة القدرات الرقمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي محمد السيف، بجهود فريق العمل القائم على التحول الرقمي بالجامعة، وقال: "يسعدني مواصلة الجامعة في تحقيقها نسبة تحسين تجاوزت ١٢.٢% في قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحوكمة الرقمية عن العام الماضي".
وأضاف: "كل الشكر لعمادة التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي على جهودهم المبذولة في تحقيق هذا التقدم، والعمل مع قطاعات الجامعة كافة لنشر الثقافة الرقمية".
يُذكر أن قياس التحول الرقمي يهدف إلى قياس مدى الالتزام بالمعايير لتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، وتحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير، وصولاً إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تقدم السعودية عالميًّا.