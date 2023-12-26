جامعة شقراء تُحقِّق تقدُّمًا في مؤشر التحول الرقمي بنسبة تجاوزت 12% عن العام الماضي

يُذكر أن قياس التحول الرقمي يهدف إلى قياس مدى الالتزام بالمعايير لتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، وتحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير، وصولاً إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تقدم السعودية عالميًّا.