جمعية "كهاتين" تطلق مشروع كوادر لتدريب الطلاب على اجتياز اختبار القدرات العامة "قياس" والتحصيلي للطلاب الأشد احتياجاً

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" وبالتعاون مع منصة "تميز" مشروع كوادر لتدريب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من الأيتام الأشد احتياجاً للدعم التعليمي، والذي يهدف إلى قياس مستوى الطلاب والطالبات وتنميتهم علمياً وتدريبهم لاجتياز اختبار القدرات العامة "قياس" والتحصيلي.
وأوضح مدير عام الجمعية أ.محمد آل مانع بأن المشروع يأتي متوافقاً مع الخطة الإستراتيجية للجمعية 22-23 والذي يهدف إلى تنمية قدرات أبنائنا الطلاب والطالبات علمياً لتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية بالدخول للجامعات من خلال رفع مهاراتهم وإمكانياتهم في معايير القبول المتعلقة باختبار القدرات العامة "قياس" والتحصيلي.
ويستهدف المشروع طلاب وطالبات الصف الثاني والصف الثالث ثانوي لجميع المسارات، موزعاً على برنامج تدريبي لمدة 3 أشهر، بحيث يحتوي على دروس مسجلة واختبارات محاكية وإشراف مباشر ومتابعة وإرشاد وتوجيه مخصص له حتى إنجاز البرنامج.