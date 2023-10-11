جمعية "كهاتين" تطلق مشروع كوادر لتدريب الطلاب على اجتياز اختبار القدرات العامة "قياس" والتحصيلي للطلاب الأشد احتياجاً

وأوضح مدير عام الجمعية أ.محمد آل مانع بأن المشروع يأتي متوافقاً مع الخطة الإستراتيجية للجمعية 22-23 والذي يهدف إلى تنمية قدرات أبنائنا الطلاب والطالبات علمياً لتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية بالدخول للجامعات من خلال رفع مهاراتهم وإمكانياتهم في معايير القبول المتعلقة باختبار القدرات العامة "قياس" والتحصيلي.