بعد 48 عامًا من انطلاقته الأولى.. لماذا عاد "كتاب الرياض" إلى جامعة الملك سعود؟

تولت جامعة الملك سعود تنظيم الدورة الأولى من معرض الرياض الدولي للكتاب، وبعد هذه الدورة ارتبط المعرض ارتباطًا تنظيميًّا بجامعة الملك سعود، التي استمرت في تنظيم ست دورات للمعرض بعد الدورة الأولى، كان آخرها 1993م، ونجحت جامعة سعود خلال الدورات، التي نُظّمت فيها المعرض، في ترسيخ مكانته الدولية، وكان من نتيجة ذلك تسجيل معرض الرياض الدولي للكتاب، لدى كثير من الاتحادات العربية والدولية التي تنظم معارض الكتاب.