"بن داود القابضة" تفوز بجائزة أفضل بيئة للعمل في المملكة لعام 2024

أعلنت شركة بن داود القابضة، الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، عن فوزها بجائزة "أفضل بيئة للعمل في المملكة" لعام 2024، تكريمًا لجهودها في خلق بيئة عمل داعمة وإيجابية.