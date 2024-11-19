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"بن داود القابضة" تفوز بجائزة أفضل بيئة للعمل في المملكة لعام 2024

تقدير لبيئة العمل الإيجابية والتزام الشركة بتمكين موظفيها
"بن داود القابضة" تفوز بجائزة أفضل بيئة للعمل في المملكة لعام 2024
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أعلنت شركة بن داود القابضة، الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، عن فوزها بجائزة "أفضل بيئة للعمل في المملكة" لعام 2024، تكريمًا لجهودها في خلق بيئة عمل داعمة وإيجابية.

وأعرب الدكتور عبد الرزاق بن داود، رئيس مجلس الإدارة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن التكريم يعكس التفاني والعمل الجاد لموظفي الشركة.

من جانب آخر، أشار أحمد بن داود، الرئيس التنفيذي، إلى أن الجائزة هي انعكاس لثقافة التعاون والابتكار التي تعزز شعور الموظفين بالتقدير والتمكين.

وأكد أنس النواب، مدير الموارد البشرية، التزام الشركة بتوفير بيئة تُمكّن الموظفين من الازدهار وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشددًا على أن هذا التقدير يعزز مساعي الشركة نحو النمو المستدام.

جائزة أفضل بيئة عمل
شركة بن داود القابضة

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