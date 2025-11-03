مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يشارك في الملتقى الرابع لمستقبل القطاع غير الربحي

وخلال الملتقى، أدار الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان الجلسة الأولى تحت عنوان "كيف قدّم المجتمع السعودي نفسه للعالم" التي ناقشت جهود المملكة في إبراز قيمها الأصيلة وتعزيز حضورها الإيجابي على المستوى الدولي، في ضوء مسارات الدبلوماسية العامة للمملكة، فيما قدم مدير إدارة الدراسات والبحوث الدكتور سعد اليحيى ورقة عمل بعنوان "دور القطاع غير الربحي في الدبلوماسية العامة"، استعرض خلالها دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية من خلال الشراكات الثقافية والإنسانية والمجتمعية.