فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لحضور مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"

يشار إلى أن عقد مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" الأول، يأتي في الوقت الذي تُحقق فيه الهيئة نتائج إيجابية، من أبرزها التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، إلى جانب تيسير حركة التجارة الدولية لتمكين المملكة من التحول إلى مركز لوجستي عالمي، واعتلاء مكانة دولية رفيعة في حلقات سلاسل الإمداد العالمية.