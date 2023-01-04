فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لحضور مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التسجيل لحضور مؤتمرها المقرر عقده في مدينة الرياض خلال المدة 8- 9 فبراير 2023م، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"؛ وذلك من خلال الصفحة المخصصة للتسجيل في موقع المؤتمر ztc.sa.
ويأتي المؤتمر برعاية من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور عدد من أصحاب المعالي، ومفوضي ورؤساء الجهات الضريبية الدولية، ونخبة من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، والخبراء المختصين في الإدارات الضريبية والزكوية والجمركية.
وأكدت الهيئة أن التسجيل في المؤتمر الذي سيناقش أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، أصبح متاحًا عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للمؤتمر.
ويستهدف التسجيل، قطاعات الأعمال؛ بما في ذلك المكلفون، والمستوردون، والمصدرون، والمهتمون بالمجالات الزكوية والضريبية والجمركية، والمهتمون من الخبراء والباحثين والمتخصصين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم؛ لدفع عجلة العمل المشترك، ومناقشة الرؤى والمستجدات في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي.
يشار إلى أن عقد مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" الأول، يأتي في الوقت الذي تُحقق فيه الهيئة نتائج إيجابية، من أبرزها التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، إلى جانب تيسير حركة التجارة الدولية لتمكين المملكة من التحول إلى مركز لوجستي عالمي، واعتلاء مكانة دولية رفيعة في حلقات سلاسل الإمداد العالمية.