"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وانعدام في الرؤية

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.