"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وانعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والجوف والقصيم ونجران وحائل والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والمدينة المنورة وخيبر والعلا والحناكية والمهد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الرايس وينبع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والرين والقويعية والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات. وتشهد أمطارًا غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الحدد الشمالية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أيضًا أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وجدة وخليص والطائف والشعيبة ورابغ وبحرة والجموم والكامل وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الليث والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.