"الثقافة" تنال "الآيزو" في إدارة استمرارية الأعمال

حصلت وزارة الثقافة على شهادة الأنظمة الإدارية "الآيزو" في إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، والتي تُمنح للجهات التي تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، عبر ضوابط مناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.