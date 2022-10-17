"سلام" تحصد جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في السعودية

وبهذه المناسبة، قال أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلام": "تجسّد سلام قصة نجاح وطنية، ويمثّل حصولنا على جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة مدى التقدّم والابتكار الذي يمكن أن تحققه الشركات المحلية في قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، ونفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تعزز مسيرة التحول التي نعيشها لإرساء منهجية تركز على تطلّعات المتعاملين، وتقدم أفضل خدمات الاتصالات، وتفتح الباب أمامهم لخوض تجربة رقمية متميزة."