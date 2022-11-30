"الفوزان": اللحمة الوطنية بالمجتمع السعودي تمثل 82.4%.. والمواطن فطن ضد الدسائس والمخططات

أكّد الدكتور عبدالله الفوزان؛ أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن دراسة للمركز أظهرت أن اللُحمة الوطنية لدى المجتمع السعودي تمثل ٨٢.٤%، لافتاً إلى أن الحوار والجلوس على طاولة واحدة أسهم في حل الاختلافات في المجتمع، وفق وسائل حضارية ساعدت تدريجياً في تخفيف حدة الاختلافات القائمة بالمجتمعات حتى قضت على كثيرٍ منها، ولله الحمد، فيما أسهم المركز أيضاً في منع وقوع مشكلات واختلافات من خلال زرع التفاهم وتعزيز اللحمة الوطنية.