"معايدة منومي مستشفيات العاصمة وكوادرها".. زيارات تجلب الفرحة للقلوب

واستُهِل برنامج الزيارات بمعايدة المنومين بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقدمين لهم ولمرافقيهم التهاني بالعيد بأقسام الأطفال، والنساء، والعناية المركزة، ومركز غسيل الكلى، ثم توالت زيارات عدد من المستشفيات في مدينة الرياض؛ تفعيلًا لدور الأمانة الاجتماعي، الحضري، في بناء علاقة تواصلية ذات أبعاد اجتماعية عالية مع جميع فئات المجتمع؛ بما يعزز دور الأمانة في الاهتمام بالسكان، واستثمار الشراكة الناجحة مع المتطوعين في المدينة؛ لأداء الأدوار الاجتماعية ذات الأبعاد المشتركة.