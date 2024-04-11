"معايدة منومي مستشفيات العاصمة وكوادرها".. زيارات تجلب الفرحة للقلوب

خصصت أمانة منطقة الرياض، ضمن فعالياتها المجتمعية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبمشاركة عدد من المتطوعين، برنامج معايدة للمنومين في بعض مستشفيات العاصمة والكوادر الطبية المناوبة على خدمتهم؛ وذلك ضمن مشاركة الأمانة للأهالي والمقيمين فرحة العيد ونقل مشاعر البهجة بهذه المناسبة السعيدة.
واستُهِل برنامج الزيارات بمعايدة المنومين بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقدمين لهم ولمرافقيهم التهاني بالعيد بأقسام الأطفال، والنساء، والعناية المركزة، ومركز غسيل الكلى، ثم توالت زيارات عدد من المستشفيات في مدينة الرياض؛ تفعيلًا لدور الأمانة الاجتماعي، الحضري، في بناء علاقة تواصلية ذات أبعاد اجتماعية عالية مع جميع فئات المجتمع؛ بما يعزز دور الأمانة في الاهتمام بالسكان، واستثمار الشراكة الناجحة مع المتطوعين في المدينة؛ لأداء الأدوار الاجتماعية ذات الأبعاد المشتركة.
يُذكر أن أمانة منطقة الرياض دأبت على مواكبة المناسبات جميعها، وتفعيل حضورها الريادي لدى جميع فئات السكان، وفي مختلف أنحاء المدينة؛ في إطار سعيها لتطبيق خطتها الاستراتيجية في بناء مدينة حضرية، بتقديم خدمات نوعية للسكان؛ لرياض عامرة مزدهرة.