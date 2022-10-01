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مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ينظم مؤتمر "التعليم الطبي"
يتناول الأنماط العالمية لمستوى التحول والابتكار في تدريب العاملين
ينظّم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة مؤتمر "التعليم الطبي"، وذلك خلال الفترة من ۹ - ۱۰/ ۳/ 1444هـ، في فندق الريتز كارلتون بجدة، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة؛ لبحث المستجدات.
وخلال المؤتمر سيتم تنظيم عدد من المحاضرات والندوات من أجل مناقشة أفضـل الطرق للتعليم والتدريب في مختلف التخصـصـات، إضافة إلى بحث الأنماط العالمية لمستوى التحول والابتكار في تدريب العاملين بالمجال الصحي.
وسيتم التركيز كذلك على استعراض مدى تأثير المحاكاة الطبية الإيجابي على كفاءة المتدربين وسلامة المرضى.