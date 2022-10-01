مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ينظم مؤتمر "التعليم الطبي"

وخلال المؤتمر سيتم تنظيم عدد من المحاضرات والندوات من أجل مناقشة أفضـل الطرق للتعليم والتدريب في مختلف التخصـصـات، إضافة إلى بحث الأنماط العالمية لمستوى التحول والابتكار في تدريب العاملين بالمجال الصحي.