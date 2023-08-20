متسوّقون يطالبون بتخصيص مساحات لعمل مصليات بالمراكز التجارية وربطها برخصة بلدية

وتفصيلًا: تساءل الكثير من المتسوقين: لماذا لا يتم التخطيط من وقت مُسبق وتحديدًا عند مرحلة البناء لعمل مصلى رجال ونساء داخل المركز، وحتى لو كان ذا مساحة متوسطة أو صغيرة، وألا يكون في موقع عن الروحانية والخشوع وأيضًا النظافة؟

