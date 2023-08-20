متسوّقون يطالبون بتخصيص مساحات لعمل مصليات بالمراكز التجارية وربطها برخصة بلدية

عبّر المتسوّقون للمراكز التجارية عن استيائهم من عدم وجود مصلّيات، سواء داخل المركز أو خارجه، والسبب عدم وجود مساحة كافية لعمل مصلى؛ فالكثير من المتسوّقين يضطرون إلى الافتراش سواء في الممرات أو خارج المركز على الرصيف لأداء الصلاة.
وتفصيلًا: تساءل الكثير من المتسوقين: لماذا لا يتم التخطيط من وقت مُسبق وتحديدًا عند مرحلة البناء لعمل مصلى رجال ونساء داخل المركز، وحتى لو كان ذا مساحة متوسطة أو صغيرة، وألا يكون في موقع عن الروحانية والخشوع وأيضًا النظافة؟
وأرجع بعض المتسوقين ذلك إلى أنّ المالك أو مستأجر المركز يقوم باستغلال مساحة المصلى لعمل محل؛ وبذلك يكون قد استغلّ كامل مساحة المركز، وطالبوا بإلزام المراكز والمحلّات التجارية بعمل مصلى داخل كل مركز تجاري ذي حجم متوسط أو كبير، وبذلك يضمن المتسوّقون أداءهم للصلاة داخل المركز.
وفي المقابل يقول بعض الملّاك: إن مساجد الحارة المجاورة لكل مركز تجاري قريبة وتفي بالغرض، وبإمكان المتسوق أن يذهب للمسجد وقت الصلاة؛ فنحن نوفر فقط دورات مياه.
وتساءل المواطنون: مَن المسؤول عن هذه المصليات وإلزام المراكز التجارية بها؟ ولماذا لا تربط برخصة المحل؟