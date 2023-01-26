في زيارة رسمية.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور إيطاليا ويلتقي عددًا من المسؤولين

إلى ذلك زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يرافقه رئيس أركان الدفاع الإيطالي، والأمين العام مدير التسليح القومي الإيطالي، مقر صناعات الدفاع الإيطالية، وقام بجولة شملت شركة فانكنتيري لصناعة السفن، وشركة اليترونيكا المتخصصة بالحرب الإلكترونية، كذلك شركة ليوناردو المتخصصة في عدد من المجالات الدفاعية، وشركة إم بي دي إيه، واطلع على مرافق وأقسام الشركات، واستمع لإيجاز عن منتجاتها الدفاعية والعسكرية.