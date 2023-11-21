"الحج" تبدأ استقبال طلبات الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية في تقديم خدمات متميزة لحجاج الخارج، وتوسيع نطاق قائمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج المقبل، كما ستسهم زيادة عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال في تحقيق هذه الأهداف وتلبية احتياجات وتطلعات الحجاج القادمين من كل مكان.