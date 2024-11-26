الجوف والزيتون.. 23 مليون شجرة تقود قاطرة التنمية الزراعية والسياحية بالمنطقة

وتجسد تجربة المزارع سعيد الشمري، النمو المتسارع لقطاع الزيتون بالجوف من خلال جهود واستثمارات الأفراد والشركات، حيث كانت في مزرعته 4 آلاف شجرة قبل 16 عامًا، تضاعف عددها بنسبة 250% ليتجاوز عدد الأشجار حاليًا 10 آلاف شجرة، وعن تجربته يوضح الشمري أنه بدأ زراعة الزيتون عام 1429 هجري، وقرر أن يتميز بالزراعة العضوية، ولا يستخدم غير السماد العضوي لتغذية أشجار مزعته التي تضم النخل والعنب والزيتون، مشيرًا إلى أن إنتاجية شجرة الزيتون من الزيت تتراوح من 15 إلى 20 لترًا.