"تطوير": أكثر من 700 ألف مسجّل في النقل المدرسي بمختلف المناطق

وأضافت: فتح التسجيل في الخدمة للعام القادم جاء في وقت مبكر من العام الحالي لدراسة طلبات التسجيل، ودراسة مسارات الخدمة، بالإضافة إلى تأمين الحافلات المناسبة، وتجهيز أسطول النقل المدرسي من فحص الحافلات، والتأكد من جميع الجوانب التشغيلية، ومعايير الأمن والسلامة؛ إضافة إلى تدريب السائقين على برنامج القيادة الآمنة؛ لضمان تقديم الخدمة في اليوم الأول من العام الدراسي 1445هـ.