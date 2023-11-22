﻿انطلاق النسخة الثالثة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبية" من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر

وخلال المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة في الدرعية" في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر من العام الجاري، في منتجع الفروسية العالمي؛ حيث ستُقام مراسم الاحتفال في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأول؛ ليعقبها إقامة مزاد "فخر الدرعية" الذي سيكون فرصةً لاقتناء الخيول العربية الأصيلة ذات السلالات النادرة؛ حيث سيتمّ عرض ما يزيد على ثلاثين رأسًا من الخيل، والتي سيعود جزءٌ من ريع بيعها للجمعيات الخيرية.



