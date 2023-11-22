﻿انطلاق النسخة الثالثة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبية" من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر

عقدت اللجنةُ العليا المنظمة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّة في الدرعية"، مساء اليوم؛ مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل المهرجان بنسخته الثالثة، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبالشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وشارك في المؤتمر الصحفي كلٌّ من: الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وطلال كنسارة رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بهيئة تطوير بوابة الدرعية، والفارس عبدالرحمن الراجحي مالك منتجع الفروسية العالمي.
وشهد الاجتماعُ استعراضَ تفاصيل هذه النسخة، بحضور جمعٍ من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية.
ورفع الأميرُ سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود، آياتِ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ على الدعم السخي واللامحدود الذي يقدّمانه لرياضة الفروسية بكافة أنواعها.
وثمّن دور هيئة الفروسية برئاسة الأمير بندر بن خالد الفيصل، على دعمه المستمرّ للنهوض بالفروسية ودور الاتحاد السعودي للفروسية، برئاسة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله في دعمه الدائم للفروسية السعودية.
وأشاد بالجهود المتميزة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في خدمة الخيل العربية الأصيلة وملاكها.
وخلال المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة في الدرعية" في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر من العام الجاري، في منتجع الفروسية العالمي؛ حيث ستُقام مراسم الاحتفال في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأول؛ ليعقبها إقامة مزاد "فخر الدرعية" الذي سيكون فرصةً لاقتناء الخيول العربية الأصيلة ذات السلالات النادرة؛ حيث سيتمّ عرض ما يزيد على ثلاثين رأسًا من الخيل، والتي سيعود جزءٌ من ريع بيعها للجمعيات الخيرية.
وأوضح الأمير سلمان أن أبرز الفعاليات في المهرجان هي: البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، تصنيف "B"، والتي تنطلق في اليوم الثالث للمهرجان بتاريخ 30 نوفمبر، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وبطاقم نخبوي من الحكام العالميين، وبمشاركة ما يزيد على 200 رأس من الخيول العربية الأصيلة من مختلف الدول، وبقيمة جوائز تفوق المليون ريال سعودي؛ حيث ستستمرّ لمدة ثلاثة أيام متتالية للمنافسة على اللقب، بمشاركة أكثر من ثلاثين عارضًا يجتمعون في أرقى تجمعٍ دوليٍ للخيل العربية في المنطقة.
ويُقام العديدُ من الفعاليات المصاحبة للمهرجان لأول مرة، وبدعمٍ من وزارة الثقافة، لتتماشى مع نمط المهرجان القائم على تقديم الفروسية والموروث الأصيل بطريقةٍ مبتكرة وجذابة تضمن خلق مهرجانٍ محليٍ عصري يتم تقديمه عالميًّا في المستقبل.
ومن أبرز هذه الفعاليات: العرض السينمائي "قمرة"، والصالون الثقافي "بيت عبيَّة"، وعروض الخيل الخاصة داخل الأرينا وهي ترسم بحوافرها خريطة المملكة، بالإضافة لعروض الفرسان، والعروض الغنائية، وميدان ركوب الخيل، وغيرها من الفعاليات في منطقة القمرة وسهيل والثريا التي تفتح أبوابها يوميًّا للزوار من الساعة الرابعة عصرًا.