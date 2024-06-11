محليات

"الجوازات": قدوم 1,547,295 حاجًا من خارج المملكة حتى نهاية الاثنين 4-12-1445هـ

أكدت تسخير جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخولهم
"الجوازات": قدوم 1,547,295 حاجًا من خارج المملكة حتى نهاية الاثنين 4-12-1445هـ

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,547,295) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.

وأوضحت "الجوازات" أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,483,312)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (59,273) حاجًا، وقدِم (4,710) حجاج عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏

ضيوف الرحمن
المديرية العامة للجوازات
المنافذ البرية والبحرية والجوية
حجاج بيت الله الحرام
موسم حج 1445هـ

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