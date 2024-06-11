"الجوازات": قدوم 1,547,295 حاجًا من خارج المملكة حتى نهاية الاثنين 4-12-1445هـ

وأوضحت "الجوازات" أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,483,312)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (59,273) حاجًا، وقدِم (4,710) حجاج عبر المنافذ البحرية.