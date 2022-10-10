وفد رفيع المستوى لـ26 منظمة بريطانية يشاركون بملتقى الصحة العالمي بالسعودية

وفي هذا السياق، أوضح المفوض التجاري البريطاني للشرق الأوسط "سايمون بيني" أن قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، يعتبران قطاعين أساسيين في كل من المملكة المتحدة والسعودية، اليوم، وبعد جائحة كورونا زاد الطلب بشكل كبير على هذه القطاعات، والتعاون في قطاع الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية، لذا يسعدني أن المملكة المتحدة تدعم الحدث السعودي الأول للرعاية الصحية، ملتقى الصحة العالمي، تجلب منظمات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية التي تعرض هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من الخبرات، وحريصون على تقديم حلولهم وإيجاد مجالات للتعاون لدعم طموحات المملكة العربية السعودية لرؤية 2030".