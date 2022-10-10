وفد رفيع المستوى لـ26 منظمة بريطانية يشاركون بملتقى الصحة العالمي بالسعودية

يستعد وفد رفيع المستوى من 26 منظمة بريطانية لزيارة مدن الرياض جدة والدمام لحضور ملتقى الصحة العالمي 2022، كأكبر البعثات التجارية في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وفي هذا السياق، أوضح المفوض التجاري البريطاني للشرق الأوسط "سايمون بيني" أن قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، يعتبران قطاعين أساسيين في كل من المملكة المتحدة والسعودية، اليوم، وبعد جائحة كورونا زاد الطلب بشكل كبير على هذه القطاعات، والتعاون في قطاع الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية، لذا يسعدني أن المملكة المتحدة تدعم الحدث السعودي الأول للرعاية الصحية، ملتقى الصحة العالمي، تجلب منظمات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية التي تعرض هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من الخبرات، وحريصون على تقديم حلولهم وإيجاد مجالات للتعاون لدعم طموحات المملكة العربية السعودية لرؤية 2030".
وأضاف "سايمون بيني" أن الابتكار أساس أنظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، مؤكدًا أن هذا الوفد يمثل بعضًا من أفضل المبتكرين في مجال الرقمنة وتحول الرعاية الصحية، ويعكس التزام المملكة المتحدة لتعزيز شراكات الرعاية الصحية مع المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن البعثة التجارية ستكون موجودة في المعرض؛ لمناقشة الفرص في مجال الرعاية الصحية والتحولات المتطورة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ للتشخيص والرعاية عن بعد، والطرق الطبية للرعاية خارج المستشفى، وكيف يمكن للمواطنين أن يصبحوا أكثر اعتمادًا على أنفسهم لرعاية أنفسهم، ويشمل الوفد 5 مؤسسات رائعة تابعة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، والتي تقدم معًا مجموعة من الخدمات المهمة والمتخصصة، الرعاية الأولية، خدمات الصحة النفسية، التعليم والتدريب، الخدمات خارج المستشفى والخدمات الرقمية.
ولفت إلى أن استثمار المملكة المتحدة المستمر في القدرات المتنامية، مثل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية القائمة على البيانات، غذى ابتكار حلول متطورة معتمدة على الأدلة، وحقق خطوات رائدة في الاستجابة للوباء العالمي، منوهًا بأن الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تعتبر واحدة من أفضل نظم الرعاية الصحية، وهي نموذج متكامل للرعاية التي تركز على المريض، تم بناؤه وتطويره خلال 70 عامًا؛ لتكوين نظام رعاية صحية متكاملة.