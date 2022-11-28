"الأزياء" تقيم لقاءً افتراضياً لاستعراض دور الاستدامة في القطاع

وأوضحت الهيئة، خلال اللقاء، أنها تعمل على عدة مبادرات حيوية في سبيل تكريس حضور الاستدامة في القطاع، وتطوير المواد الجديدة، والحفاظ على الحِرف والمنسوجات، مع العمل عبر مشاريعها على تمكين هذا العنصر كتنظيمها لفعالية تبادل الأزياء "الرياض سواب شوب" للسنة الثانية على التوالي.