أبرزها قُرب نهاية القيظ.. "الزعاق": هذه دلالات مشاهدة نجم "المرزم"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إننا خلال هذه الأيام نبدأ بمشاهدة نجم واضح لامع عند الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس، والذي يسمى لدى العامة المرزم، ويسمى باللغة العربية "الشعرى".
وكشف الزعاق أن مشاهدة "المرزم" خلال هذا التوقيت دلالةٌ على قرب نهاية القيظ حيث كثرة خراف الثمار وغزارة الرطوبة على السواحل ليلًا، وشدة سطوع الشمس نهارًا، ودخول موسم الخامس.
وأضاف، في فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، أن شدة السطوع وغزارة الرطوبة المسماة عند العامة "بالوم" تجعل الجمل يشكي وهو جبار.
وتابع الزعاق، أن رؤية المرزم قبيل شروق الشمس تدل على قرب نهاية القيظ، وبُعَيد مغيب الشمس تدل على قرب نهاية الشتاء، وهو أحد النجوم الأربعة حسابيًّا عند العرب "زراع أو بحارة أو بدو"، ويستدل رواد الفضاء من خلال نجم المرزم على مواقعهم.