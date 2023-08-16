أبرزها قُرب نهاية القيظ.. "الزعاق": هذه دلالات مشاهدة نجم "المرزم"

وتابع الزعاق، أن رؤية المرزم قبيل شروق الشمس تدل على قرب نهاية القيظ، وبُعَيد مغيب الشمس تدل على قرب نهاية الشتاء، وهو أحد النجوم الأربعة حسابيًّا عند العرب "زراع أو بحارة أو بدو"، ويستدل رواد الفضاء من خلال نجم المرزم على مواقعهم.