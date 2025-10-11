رحالة سعودي يعرض سيارته التي زار بها 50 دولة في معرض الصقور والصيد

يستعرض معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم السبت المقبل، أحدث الابتكارات في مجال تجهيز سيارات الرحلات ضمن منطقة المغامرات بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال مدينة الرياض)، استعدادًا لانطلاق موسم الرحلات في المملكة.
وتضم المنطقة عروضًا متنوعة للسيارات المعدّلة ومعدّاتها المساندة بمختلف أشكالها، والمصمّمة لتناسب جميع أنواع التضاريس، إلى جانب أجهزة متطورة للتحكم في ضغط الإطارات ورفع المركبات بأنظمة متعددة، تلبي احتياجات عشّاق الرحلات والمغامرات البرية.
وشهدت المنطقة مشاركة الرحّالة الدولي محمد السبيعي، الذي عرض سيارته الشهيرة "الأدهم" من نوع نيسان باترول فتك، والمجهّزة بالكامل لخوض الرحلات الدولية ومواجهة أقسى أنواع التضاريس في الماء والطين والثلوج.
وأوضح السبيعي أنه طوّر سيارته لتناسب الرحلات الطويلة والمناطق الباردة، بعد أن قطع بها أكثر من 50 دولة، كانت آيسلندا أبعدها، حيث وصل إليها من السعودية مرورًا بالدنمارك عبر عبارة بحرية، مشيرًا إلى أنه يعتزم التوجّه إلى سيبيريا خلال الشهرين المقبلين.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التي أجراها على مركبته شملت إضافة نظام Portal Axle الذي يرفع بطن السيارة مع الحفاظ على نظام التعليق الأصلي، ودمجه مع مساعدات King الإلكترونية التي تمكّن من التحكم الكامل بليونة وقساوة التعليق من داخل المقصورة دون الحاجة إلى التوقف، فضلًا عن نظام CTIS للتحكم المركزي في ضغط الإطارات (نفخًا وتنسيمًا) مباشرة من داخل السيارة، ما يجعلها مؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع الطرق والتضاريس الوعرة.
يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال العاصمة الرياض)، ويؤكد مكانته كأكبر وجهة دولية تحتفي بعالم الصقارة، وتجمع بين الحرف والفنون والتقنيات الحديثة في مشهد ثقافي متكامل يعكس شغف الجمهور بالصقور والصيد والحياة البرية.