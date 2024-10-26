"تجمُّع القصيم الصحي" يوجّه بإرشادات للقيادة الآمنة أثناء الأمطار.. تجنُّب الحوادث يبدأ بالالتزام

قدَّم تجمُّع القصيم الصحي إرشادات لضمان السلامة في أثناء القيادة في الأجواء المُمطرة، شملت ضرورة التمهُّل وتخفيف السرعة لتفادي الانزلاقات، وتجنُّب التجاوز في الطرق المبللة حفاظاً على سلامة الجميع.
وأوضح التجمُّع، أهمية عدم استخدام الأنوار الرباعية أثناء القيادة إلا في الحالات الطارئة، مع تجنُّب تجمعات المياه التي قد تعيق حركة المركبات.
وأكّد ضرورة التأكّد من عمل مسّاحات الزجاج بشكلٍ سليم، وعدم الانشغال بالهاتف في أثناء القيادة، وترك مسافة أمانٍ كافية بين المركبات لتجنُّب الحوادث.
وأشار التجمُّع، إلى أهمية استخدام مكابح السيارة تدريجياً أثناء التوقف؛ لتفادي الانزلاق، وضمان قيادة آمنة خلال الأجواء المُمطرة.