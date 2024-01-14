"التعليم الجامعي".. قفزات نوعية ومبادرات طموحة لأجل تعليم متطور واقتصاد مزدهر

اليوم بدأت عدد من جامعات المملكة تنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً"، وكانت ضمن قائمة الجامعات المنفذة للمبادرة في مرحلتها الأولى، كل من: "جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية"، حيث جاءت تلك المبادرة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وأهدافها السامية في كافة المجالات وخاصة مجال التعليم.