اتباعًا لسنة المصطفى عند الجدب.. جموع المصلين تؤدي صلاة الاستسقاء

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة اليوم صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملًا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.
وقد توافد المصلون إلى المصليات والجوامع التي هيئت لصلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.
المسجد الحرام
أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله سبحانه، والثناء عليه بما هو أهله، وخلط الرغبة بالرهبة، وجمع الإلحاف بالمسألة، والعلم أن التقى سبب التوسعة في الأرزاق والأعمار، وفتح البركاتِ مِنَ السماء بالأمطار، وبركات الأرض بالنبات والثمار، قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}.
المسجد النبوي
أدّى جموع المصلين اليوم صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي، يتقدمهم الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وأم المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه - جل وعلا – داعيًا إلى تقوى الله والصدق في الإقبال عليه، وطلب مغفرته، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تَتَّقُوا الله يجعل لكم فرقانًا ويُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل العظيم).
وقال إمام وخطيب المسجد النبوي: "إن خزائن الخير ومفاتيح العطاء بيد من اجتمعتم في مقامكم هذا إليه ضارعين، ووقفتم على باب فضله خاشعين، وتوجهتم إليه منكسرين، فما أوسع رحمته، وما أسبغ نعمته ومن ظن أن ذنبه لا يغفره ربه ولا تغمره رحمته، أو دعاء لا يجيبه فقد أساء الظن بربه، وجهل سعة رحمته وفضله، قال سبحانه، ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).
منطقة الرياض
أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء على الله - عز وجل - والتأكيد على أسوة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الاستسقاء وإحياء سنته.
وأوصى في خطبته بتقوى الله حق التقوى واجتناب المعاصي ولزام الاستغفار وإخلاص الدعاء والتضرّع والإنابة إليه سبحانه وتعالى، وكثرة الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والصدقة؛ ليكونوا أقرب إلى إجابة الدعاء.
وأدى الصلاة مع سموه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين
منطقة الحدود الشمالية
أُدّيت صباح اليوم صلاة الاستسقاء في منطقة الحدود الشمالية اليوم، بجامع الإمارة بمدينة عرعر، يتقدمهم وكيل إمارة المنطقة المكلّف الدكتور يحيى بن صالح العساف.
وأمّ المصلين الدكتور مشوح بن فرحان العنزي الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه، مؤكدًا اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وإحياء سنّته.
وأوصى في خطبته بتقوى الله حقَّ التقوى، وإخلاص الدعاء والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى، داعيًا إلى الإكثار من الاستغفار واجتناب المعاصي، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، متضرعًا إليه أن يسقي البلاد والعباد من بركات السماء، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.
كما أُدّيت صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.
منطقة جازان
أدى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، صباح اليوم، صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة جيزان.
وأمّ المصلين، إمام وخطيب جامع خادم الحرمين بمدينة جيزان الشيخ حسن بن حمد الحكمي، الذي ألقى خطبة موصيًا فيها بتقوى الله تعالى، والإكثار من التوبة والاستغفار، والإحسان إلى الخلق، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى طلبًا للغيث والرحمة، مبينًا ما يجب على المسلمين من شكر النعم والبعد عن أسباب زوالها.
وشارك في أداء الصلاة عدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، وجموع من المواطنين والمقيمين، سائلين الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وينشر رحمته، ويعم بخيره أرجاء الوطن.
منطقة الجوف
أدّى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، صلاةَ الاستسقاء صباح اليوم في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإقامة الصلاة في جميع مناطق المملكة، تأسّيًا بسُنّة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الغيث.
وأمّ المصلين فضيلةُ الشيخ طارق بن محمد السلامة، الذي ألقى خطبةً أوصى فيها بتقوى الله، والإكثار من التوبة والاستغفار، والتحلّي بالتواضع وردّ المظالم، والإحسان إلى الخلق، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وطلب الرحمة.
منطقة نجران
أدَّى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مسجد إمارة المنطقة.
وأمَّ المصلّين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة فضيلة الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، الذي بيّن أهمية صلاة الاستسقاء في اتباع هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عند الجدب وتأخر نزول المطر، وفي طلب الغيث من -الله سبحانه وتعالى-، والإكثار من الاستغفار، كونه أحد أسباب نزول الغيث، لقوله تعالى: "وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا".
وأُديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافَّة.
منطقة حائل
أدّى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين، في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -.
وأمّ المصلين الشيخ صلاح العريفي الذي أكّد أن صلاة الاستسقاء تأتي اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، مبينًا أن ما نزل من بلاءٍ أو تأخرٍ في نزول الغيث إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وأن رفع البلاء لا يكون إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، داعيًا المصلين إلى الإلحاح في الدعاء، والإكثار من الاستغفار في السر والعلن، رجاء رحمة الله وإنزال الغيث.
منطقة القصيم
أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، اليوم، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الأمير عبدالإله بحي الصفراء بمدينة بريدة.
وأمّ المصلين الشيخ جابر الناصر، الذي أكد في خطبته أن نزول المطر من رحمة الله بعباده، مذكرًا بأهمية تقديم الصدقات والقربات لله سبحانه وتعالى، والتفريج عن المسلمين، داعيًا إلى كثرة الاستغفار والإنابة وتجديد التوبة، ثم شرع في دعائه ورجائه من الله طلب الرحمة، وأن ينزل مطرًا نافعًا غير ضار يسقي به البلاد والعباد والحاضر والباد.
منطقة عسير
أدّى الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، اليوم، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مسجد الملك فيصل بأبها.
وأم المصلين الشيخ طلال مرعي الذي بيّن أهمية صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عند الجدب وتأخر نزول المطر، في طلب الغيث من الجواد الكريم، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، منوهًا بتقوى الله وطاعته في السر والعلن وإخلاص العبادة له والتوبة الصادقة النصوح والتطهر من الذنوب والمعاصي والإكثار من الصدقات، وعمل الخير والإكثار من الاستغفار، كونه أحد أسباب نزول الغيث.
منطقة الباحة
أُدّيت اليوم صلاة الاستسقاء في منطقة الباحة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر، حيث تقدّم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، جموع المصلين في جامع الملك فهد بمدينة الباحة.
وأمّ المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بالباحة الشيخ خالد بن يحيى الغامدي، الذي تحدث في خطبته عن أهمية اللجوء إلى الله -سبحانه وتعالى- في أوقات الشدة، مبينًا أن الذنوب سبب في منع القطر، وأن الاستغفار والطاعة والتوبة من أعظم أسباب نزول الغيث والرحمة، مشيرًا إلى أن العبادة الصادقة والإحسان إلى الخلق طريقٌ إلى بركات السماء والأرض.
منطقة تبوك
أُدّيت صباح اليوم صلاة الاستسقاء في منطقة تبوك في جامع الوالدين بمدينة تبوك.
وأَمّ المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بتبوك الشيخ سعود بن محمد العنزي، مستهلًا الخطبة بحمد الله والثناء عليه سبحانه، مذكرًا بأن ابتلاء العباد بِقِلَّةِ الأمطار يتطلب الرجوع الصادق إلى الله واللجوءَ إليه، والتوكل الحقيقي عليه، والانكسار بين يديه.
وقال: إنكم خرجتم الآن لصلاة الاستسقاء ترجون رحمة الله بسبب نزول المطر، وتَعلمون أن التقصير في حق الله تعالى سببٌ لنزول البلاء، وأن الاستغفار سببٌ لنزول الغيث من السماء، وبالاستغفار تحل البركَة في الأرزاق، وتكثر الخيرات، وتزيد الثمار، سائلًا الله أن يغيث بلادنا غيْثًا مغيثًا، نافعًا غير ضارّ، عاجلًا غير آجل.
كما أديت صلاة الاستسقاء في عددٍ من جوامع مدن ومحافظات المنطقة والمراكز والهجر التابعة لها.
محافظة الخرج
أدى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج اليوم، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الملك عبدالعزيز.
وأمّ المصلين الدكتور فهد بن منصور الودعاني، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء على الله - عز وجل - موصيًا في خطبته بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله، والتذكير بأهمية صلاة الاستسقاء أسوة بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وإحياء سنته، وبتقوى الله حق التقوى ولزام الاستغفار وإخلاص الدعاء والتضرّع والإنابة إليه سبحانه وتعالى.
وقد أدى الصلاة مع سموه، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم، وعدد من المسؤولين وجمعٌ من المواطنين.