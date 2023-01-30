"نادك" تطلق استراتيجيتها الجديدة وتحدد 3 أهداف خلال المرحلة المقبلة

وأكد التويجري أن ما سبق من أهداف "لن يتحقق إلا عبر قدرة "نادك" على مضاعفة حجم مبيعاتها، لتصل إلى 6 مليار ريال خلال 5 سنوات مقبلة، من خلال التوسع في البنية اللوجستية لقطاع المبيعات والتوزيع في الشركة، وتعزيز العلامة التجارية، والدخول في مجالات غذائية استراتيجية أخرى، مثل الخضار واللحوم، مع التوسع في عمليات الإنتاج والتوزيع وتطوير منتجات الألبان والعصائر تحقيقا للربح والنمو المستدام، من خلال تعزيز العلامة التجارية ورفع الكفاءة الإنتاجية والتوسع نحو أسواق جديدة.