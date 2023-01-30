"نادك" تطلق استراتيجيتها الجديدة وتحدد 3 أهداف خلال المرحلة المقبلة

برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وبحضور عدد من أصحاب المعالي، أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، اليوم (الإثنين) استراتيجيتها الجديدة تحت عنوان "فجر جديد"، للتحوّل إلى شركة غذائية متكاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الغذاء في المملكة العربية السعودية، وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "نادك" عبد العزيز الربدي إن الشركة تهدف إلى مضاعفة حجم مبيعاتها لتصل إلى 6 مليار ريال من خلال تنوع الإيرادات، وذلك عبر التوسع في البنية اللوجستية لقطاع المبيعات والتوزيع، وتعزيز العلامة التجارية، والدخول في مجالات غذائية استراتيجية أخرى مثل الخضار واللحوم، والمساهمة الفاعلة في دعم الناتج المحلي عن طريق جلب استثمارات وخبرات خارجية لتنمية القطاعات الغذائية محلياً، لتساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتحسين التوازن التجاري في المملكة.
وتابع "تركز الاستراتيجية الجديدة على الأنشطة والحلول المستدامة لضمان استمرارية ونمو الأعمال تأسيس البنية التحتية للزراعة التعاقدية والتي لها أثر استراتيجي في توفير حلول شاملة لعمليات الزراعة، ورفع كفاءة المزارعين المحليين، إضافة إلى رفع مستوى جودة المحاصيل الزراعية مع ضمان العدل في توزيع هوامش الربح خلال سلاسل الإمداد".
وتخطط الشركة من خلال استراتيجيتها إلى تحقيق الطموحات التنموية بما يحقق أهدافها، كما تؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في الحفاظ على بيئة المملكة من خلال تبني الطاقة النظيفة والمستدامة في مشاريعها، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مارس عام 2021.
وكشف الدكتور سليمان التويجري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، عن ملامح الاستراتيجية الجديدة للشركة، وما تضمنته من أهداف وخطط وبرامج، تسعى "نادك" إلى تحقيقها على أرض الواقع خلال في الفترة المقبلة. وقال إن الاستراتيجية شاهدة على تحوّل "نادك" من مجرد شركة لإنتاج الألبان والعصائر إلى شركة غذائية متكاملة، تساهم في الأمن الغذائي السعودي".
وتهدف "نادك" من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى العمل عبر 3 محاور رئيسية، تتركز في توسع عمليات الإنتاج والتوزيع وتطوير المنتجات الحالية الألبان والعصائر، وذلك عبر الابتكار والاستثمار في سلاسل الإمداد مع استخدام التقنيات المتقدمة؛ إلى جانب تقديم محاصيل عالية الجودة للمستهلكين من الخضراوات والفواكه، عبر التوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية في الحقول المفتوحة والبيوت المحمية الذكية، وأخيراً دخول "نادك" في قطاع اللحوم الحمراء لحل التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة.
وأضاف الدكتور التويجري "كما تهدف الاستراتيجية إلى حل التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع اللحوم الحمراء في المملكة من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، ودعم مربي الماشية محلياً، فضلاً عن التعاون مع مصادر إنتاج اللحوم عالميًا، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر سلاسل الإمداد الذي سيضمن وصول منتجات معبأة بجودة عالية للمستهلك في أنحاء المملكة".
وشدد التويجري على آلية عمل الشركة، بما يضمن لها تحقيق أهداف عدة، منها أن تحقق لها الريادة في مجال الإنتاج الغذائي، ومن ثم تحقق لها الأرباح، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم مسيرة التنمية الزراعية والغذائية في البلاد، التي تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد التويجري أن ما سبق من أهداف "لن يتحقق إلا عبر قدرة "نادك" على مضاعفة حجم مبيعاتها، لتصل إلى 6 مليار ريال خلال 5 سنوات مقبلة، من خلال التوسع في البنية اللوجستية لقطاع المبيعات والتوزيع في الشركة، وتعزيز العلامة التجارية، والدخول في مجالات غذائية استراتيجية أخرى، مثل الخضار واللحوم، مع التوسع في عمليات الإنتاج والتوزيع وتطوير منتجات الألبان والعصائر تحقيقا للربح والنمو المستدام، من خلال تعزيز العلامة التجارية ورفع الكفاءة الإنتاجية والتوسع نحو أسواق جديدة.
واختتم الدكتور التويجري تصريحه بالتأكيد على أن "نادك" تهدف ضمن مساعيها إلى الريادة في إنتاج بذور زراعية عالية الجودة، مثل القمح والبطاطس، لتتم زراعتها في المملكة، مع مواصلة إنتاج القمح بما يتماشى مع أهداف المملكة المتمثلة في زيادة الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على مستويات إنتاج زيت الزيتون العضوي، ودعمه من خلال تقديم الخدمات الزراعية المختلفة لصغار المزارعين بناء على خبرة "نادك" الريادية في هذا المجال.
وعلى هامش حفل إطلاق الاستراتيجية، تم توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين "نادك" والجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات القطاع غير الربحي وهي مجموعة لحاء الزراعية، SIRC Miracle Tree Life Science Pure Harvest ، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، Elion Resources Group المركز الوطني للنخيل والتمور، جمعية منتجي الزيتون بالجوف، صندوق التنمية الزراعية، معهد الصناعات الغذائية البنك السعودي للطعام إطعام"، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان".