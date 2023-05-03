"السديس" يتفقّد الخدمات الميدانية المقدّمة لقاصدي المسجد الحرام

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ضرورة بذل أقصى الجهود وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام بما يحقق تطلعات القيادة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية ميدانية قام بها للتأكّد من جاهزية المنظومة المقدّمة لقاصدي المسجد الحرام.
وأكّد ضرورة تطبيق الخطط الميدانية التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وتعينهم على أداء عباداتهم، وفق أعلى معايير الجودة الخدمية الميدانية وبما يتواءم مع الخطط التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومستهدفاتها نحو التحسين والتطوير المتواصل لمختلف خدمات ضيوف الرحمن.
ورفع "السديس"، وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يقدمانه من دعمٍ كبيرٍ ورعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء.