"السديس" يتفقّد الخدمات الميدانية المقدّمة لقاصدي المسجد الحرام

ورفع "السديس"، وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يقدمانه من دعمٍ كبيرٍ ورعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء.