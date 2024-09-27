خطيب الجمعة من المسجد النبوي.. الشيخ "المهنا": من محاسن ديننا مكارم الأخلاق وأنبلها الرفق ولين الجانب بالقول والعمل

وأردف إمام المسجد النبوي: أما رفقه -عليه الصلاة والسلام- بالمؤمنين ولطفه بهم وبولدانهم فشواهده كثيرة شهيرة، منها ما أخبرت به أم قيس بنت محصن -رضي الله عنها- أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- بماء فنضحه ولم يغسله، وفي هذا الخبر ما فيه من لين النبي -صلى الله عليه وسلم- ورفقه واستعماله غاية اللطف جبراً لقلب أم الرضيع حين أجلس وليدها في حجره، ثم لم يظهر -عليه السلام- تبرماً ولم يضق ذرعاً بوقوع النجاسة على ثوبه الطاهر، ولم يزد على أن أمر بماء فأريق على ثوبه، وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم خرج فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدَي أحدهم واحدًا واحدًا، فمسح خدي فوجدت ليده بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها من جونة عطار.