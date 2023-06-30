شؤون الحرمين تعلن جاهزيةَ المسجد الحرام لاستقبال المتعجلين لأداء طواف الإفاضة

كما أشار إلى أن الرئاسة جندت فريقَ عمل هندسيًّا ميدانيًّا مدعومًا بكوادر فنية وإدارية، والكفاءات والخبرات لتجهيز المنظومة الصوتية، والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كافٍ، وتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه؛ حيث تجري تغطية كافة أعمال الصيانة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة، والعمل على توفير الاستعدادات لترجمة خطبة الجمعة بأكثر من لغة، وتوزيع السماعات لإيصال الفائدة لأكبر عدد من مرتادي المسجد الحرام من ضيوف الرحمن.