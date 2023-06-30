شؤون الحرمين تعلن جاهزيةَ المسجد الحرام لاستقبال المتعجلين لأداء طواف الإفاضة

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأستاذ هاني بن حسني حيدر؛ عن استعدادات الرئاسة لاستقبال الحجيج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام، باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية تتبعها الرئاسة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية؛ لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء نسكهم بيسر وسهولة، بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وأفاد بأن مختصّي الحشود والتفويج بالرئاسة على أتمّ الاستعداد لتفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في كافة المواقع التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على كافة أدوار مبنى المطاف بالتوازي لعدم حدوث ازدحام، إضافةً إلى استمرارية متابعة تطبيق كافة الخطط على أرض الواقع فيما يتعلق بالخدمات الأخرى المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.
وعلى صعيد آخر ذكر الأستاذ هاني حيدر أن الرئاسة قامت برفع مستوى الشبكة الكهربائية، وذلك بواسطة التغذية من خمس محطات كهربائية بأكثر من "20" مغذيًا كهربائيًّا من الجهد المتوسط، موزعة بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي؛ من خلال ثلاث محطات رئيسية، و"13" محطة فرعية تحتوي على "40" محولًا كهربائيًّا خافض الجهد، وتغذية أكثر من "1500" لوحة كهربائية تسهم في رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.
كما أشار إلى أن الرئاسة جندت فريقَ عمل هندسيًّا ميدانيًّا مدعومًا بكوادر فنية وإدارية، والكفاءات والخبرات لتجهيز المنظومة الصوتية، والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كافٍ، وتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه؛ حيث تجري تغطية كافة أعمال الصيانة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة، والعمل على توفير الاستعدادات لترجمة خطبة الجمعة بأكثر من لغة، وتوزيع السماعات لإيصال الفائدة لأكبر عدد من مرتادي المسجد الحرام من ضيوف الرحمن.
مضيفًا: أن القطاعات النسائية على كافة الاستعداد لخدمة قاصدات المسجد الحرام، واستقبالهن بالحفاوة والترحيب، وتهيئة المصليات وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كالقلم القارئ، ومصاحف برايل، وحافظات زمزم، كما تنفذ الكفاءات النسائية خطط تفويج ميسرة في يوم الجمعة؛ لتضمن آلية دخول وخروج القاصدات وانتظام وصولهن إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، ومشاركة التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم، بالإضافة إلى الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام.
مختتمًا أن جميع الأعمال تتم وفق الخطة التشغيلية المرسومة لموسم الحج وفق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله، بمتابعة وإشراف من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.