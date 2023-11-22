"الجهني": حالة مطرية متوسطة القوة تؤثر في عدة مناطق اعتباراً من اليوم

توقّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ أن نستقبل حالة مطرية متوسطة القوة، تبدأ تأثيراتها من اليوم بالمد الرطوبي والتكوّنات على عامة المرتفعات الجبلية من المناطق الجنوبية إلى منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأضاف الجهني، أن قوة الحالة تتركز على الحدود الشمالية وعلى غرب مناطق الجوف وحائل والقصيم، وكذلك المنطقة الشرقية، بخاصة حفر الباطن والسواحل الشرقية.
وتابع في تغريدة على حسابه في "إكس"، أنه لا يُستبعد تأثر منطقة الرياض، بخاصة غرب المنطقة، وكذلك قد نشهد تكوّنات جيدة شرق مكة المكرّمة وشمالها باتجاه الحرات.