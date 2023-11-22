"الجهني": حالة مطرية متوسطة القوة تؤثر في عدة مناطق اعتباراً من اليوم

توقّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ أن نستقبل حالة مطرية متوسطة القوة، تبدأ تأثيراتها من اليوم بالمد الرطوبي والتكوّنات على عامة المرتفعات الجبلية من المناطق الجنوبية إلى منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.