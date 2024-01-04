بنهاية دوام اليوم.. الطلاب والمعلمون يبدأون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

تبدأ مع نهاية دوام اليوم الخميس، إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي تستمر لمدة 10 أيام.
وتستأنف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ 2/ 7/ 1445هـ وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني .
ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م، ويتخلله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445هـ الموافق 28/ 3/ 2024م، وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15/ 4/ 2024م، ويتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ الموافق 2/ 5/ 2024م، وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.