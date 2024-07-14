جامعة المؤسس تدشن البرنامج العام للنشر المصنف لعام 2024 لتعزيز البحث العلمي

من جهته، أكد وكيل عمادة البحث العلمي للأبحاث، الدكتور أحمد ملياني، أن البرنامج يهدف إلى إثراء النشر العلمي المصنف، والتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات. كما يسعى البرنامج إلى تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على استمرار الإنتاج البحثي، وتسهيل وتسريع نقل المعرفة.