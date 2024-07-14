جامعة المؤسس تدشن البرنامج العام للنشر المصنف لعام 2024 لتعزيز البحث العلمي

دشن رئيس جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى اليوم البرنامج العام للنشر المصنف لعام 2024.
ويشرف على إدارة البرنامج عمادة البحث العلمي بالجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، وعميد عمادة البحث العلمي، الدكتور سعيد بن علي بادغيش، ووكلاء العمادة ووكيلة العمادة بشطر الطالبات.
وأوضح الدكتور سعيد بن علي بادغيش أن البرنامج يستهدف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بهدف إثراء نشر أبحاث الجامعة وتعزيز تميزها في مجال البحث العلمي. يأتي هذا البرنامج تماشياً مع أولويات هيئة البحث والتطوير والابتكار وأهداف الجامعة الإستراتيجية، التي تتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية لرؤية 2030.
من جهته، أكد وكيل عمادة البحث العلمي للأبحاث، الدكتور أحمد ملياني، أن البرنامج يهدف إلى إثراء النشر العلمي المصنف، والتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات. كما يسعى البرنامج إلى تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على استمرار الإنتاج البحثي، وتسهيل وتسريع نقل المعرفة.
يشار إلى أن المجالات البحثية للبرنامج تشمل خمسة موضوعات رئيسة: استدامة الموارد الطبيعية، الذكاء الاصطناعي، الرعاية الصحية، تطوير الصناعات، والقيم والمجتمع الإسلامي.