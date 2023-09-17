الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تغادر إلى ليبيا.. 40 طن مساعدات وفريق مختص يشرف على توزيعها

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 40 طناً من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.