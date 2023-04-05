وزير التجارة يشدِّد على وكلاء السيارات بالقيام بدورهم في تقديم خدمات الصيانة الدورية والضمان

شدَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أثناء لقائه اليوم وكلاء السيارات العاملة في السعودية، على القيام بدورهم في تقديم خدمات الصيانة الدورية، والضمان، وتوفير قطع الغيار اللازمة للمستهلكين، ورفع نسبة رضاهم، مع الرقابة المشدَّدة على جودتها وأسعارها.
وناقش وزير التجارة خلال اجتماعه اليوم بممثلي 36 وكالة سيارات وفرة قطع غيار السيارات، وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مؤكدًا تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة؛ لضمان وحفظ حقوق المستهلك.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التجارة مع ممثلي القطاع الخاص؛ بهدف حصر التحديات التي تواجه تطوير أعماله، وتحسين خدماته، واستعراض مؤشرات أداء جودة المنتجات ورضا المستهلك، ومعالجة القصور في جوانب الخدمات كافة المرتبطة بحقوق المستهلك.