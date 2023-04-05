وزير التجارة يشدِّد على وكلاء السيارات بالقيام بدورهم في تقديم خدمات الصيانة الدورية والضمان

شدَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أثناء لقائه اليوم وكلاء السيارات العاملة في السعودية، على القيام بدورهم في تقديم خدمات الصيانة الدورية، والضمان، وتوفير قطع الغيار اللازمة للمستهلكين، ورفع نسبة رضاهم، مع الرقابة المشدَّدة على جودتها وأسعارها.