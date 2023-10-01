غدًا.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافآت سبتمبر لطلاب وطالبات تعليم الطائف

تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف يوم غد الاثنين، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر سبتمبر 2023م، والتي بلغ إجماليها 7348545 ريالًا سعوديًّا لـ14531 طالبًا وطالبة.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ"سبق" أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، والإعاقات الجسدية، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، وطلاب المعهد العلمي.
وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة -ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب والشؤون الإدارية والمالية- على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته بدوام التوفيق.