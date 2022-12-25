احترافية وفرص.. "البحر الأحمر" تفتح ذراعيها للرياديين والباعة بـ"سوق عامرة"

كما تمثل جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030 التي تهدف للإسهام في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وتوفير فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ولدعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم الشركة بتطوير الأصول والوجهات السياحية التي تتقاطع مع عديدٍ من القطاعات بهدف إيجاد تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة، ولها رؤية طموحة تتجسّد في تطوير مشاريع تعد الأكثر طموحاً في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتَي البحر الأحمر وأمالا.