احترافية وفرص.. "البحر الأحمر" تفتح ذراعيها للرياديين والباعة بـ"سوق عامرة"

ترسخ "البحر الأحمر الدولية"، عبر مبادرتها "سوق عامرة"، مفاهيم جديدة للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، للمجتمعات المحلية في المحافظات التابعة لمنطقة تبوك من خلال رعايتها وتنظيمها لسوق عامرة بمحافظة أملج، التي تعد أول سوق من نوعها تسلط الضوء على المنتجات المحلية، من أجل تطوير مخرجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وروادها وتحسين الناتج المحلي من خلال توفير سوق مباشرة لهم.
وتنظم "البحر الأحمر الدولية" من خلال الفعاليات التي تقيمها على مدى ثلاثة أشهر في مساء كل جمعة دورات تدريبة وورش عمل للتسويق الاحترافي، لتطوير إمكانيات البائعين في كيفية تسويق منتجاتهم، والحرص على تناوب مجموعات البائعين بهدف تعظيم الأثر وتنويع المنتجات المعروضة ومنح الفرص لجميع المشاركين للاستفادة من السوق.
كما تمكّن المزارعين والحرفيين وتجار التجزئة والأسر المنتجة من بيع منتجاتهم في جو ممتع وحيوي وترفيهي، بينما تقام العروض الحية الرائعة والموسيقى، ومراسم للأطفال في جميع أركان السوق.
وتعمل "البحر الأحمر الدولية" من منطلق المسؤولية المجتمعية على إبراز الجوانب المختلفة للثقافة المحلية، وإشراك المجتمع وتوسيع معرفته بالمنتجات المحلية، وتوحيد تجار التجزئة المحليين والحرفيين في منصة واحدة لترويج سلعهم وبيعها، ونشر الوعي بما يصنعه بلدنا من سلع، وتعزيز السوق المحلي، مع توفير الفرص لتجار التجزئة المحليين للتعرّف على المنتجات والسلع المحلية، إضافة إلى اختبار القدرة الإنتاجية للسوق لتنفيذ المراحل المستقبلية، وتأسيس منصة لتطوير قدرات ومهارات البائعين المحليين.
يُذكر أنَّ البحر الأحمر الدولية www.theredsea.sa هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، وتسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حياً على إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.
كما تمثل جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030 التي تهدف للإسهام في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وتوفير فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ولدعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم الشركة بتطوير الأصول والوجهات السياحية التي تتقاطع مع عديدٍ من القطاعات بهدف إيجاد تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة، ولها رؤية طموحة تتجسّد في تطوير مشاريع تعد الأكثر طموحاً في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتَي البحر الأحمر وأمالا.